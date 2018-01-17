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| | Учёные пояснили образование океанских дрейфующих «островов»

Учёные пояснили образование океанских дрейфующих «островов»

Сегодня, 12:32
Группа океанологов в своём исследовании изучили особенности дрейфа пассивно плавающих объектов на поверхности океана и обнаружили, что их «странствия» состоят из двух взаимосвязанных этапов.

Учёные пояснили образование океанских дрейфующих «островов»

 

По словам ведущих мировых океанологов, в начале своего пути объекты, не обладающие массивными размерами, объединяются в довольно крупные кластеры в районах границ течений, обладающих разной плотностью. После этого образовавшиеся кластеры начинают свой путь, удаляясь друг от друга. Специалисты заметили, что на поверхности океана зачастую плавают объекты различной природы, как созданные человеком, в том числе и всяческий мусор, так и природные образования.

Учёные пояснили, что первостепенное концентрирование дрейфующих объектов контролируется вихревыми потоками, а в тех местах, где сходятся течения различной плотности и образуются различные кластеры, состоящие из множества объектов, связанных воедино. Данные, полученные в ходе исследования, помогут учёным отслеживать движение техногенного мусора, который попадает в океан вследствие различных катастроф.
Александр Вест
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