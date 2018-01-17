Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | «Хаббл» определили массу самого тяжелого скопления галактик Вселенной

«Хаббл» определили массу самого тяжелого скопления галактик Вселенной

Сегодня, 11:58
Космическая обсерватория «Хаббл» определила массу самого большого скопления галактик во Вселенной из всех известных людям, которое астрологи называют ACT-CLJ0102-4915. Его вес больше, нежели у Солнца в три квадриллиона раз.

«Хаббл» определили массу самого тяжелого скопления галактик Вселенной

 

По словам ученых, во Вселенной все галактики, включая Млечный путь, входят в более крупные образования. На сегодняшний день самой тяжелой структурой в космосе считают ACT-CLJ0102-4915. Это звездное скопление обнаружили в 2011 году посредством телескопа «Чандра». Исследователи называют скопление «толстяком» из-за его размеров и массы. Эксперты активно изучают подобные совокупности галактик в надежде определить роль черной материи в их образовании.

Космологи хотят узнать, каким образом распределилась материя во Вселенной после Большого Взрыва. На данный момент специалисты имеют больше вопросов, нежели ответов. Фотографии, сделанные обсерваторией «Хабл», позволили определить массу ACT-CLJ0102-4915 и увидеть, что скопление состоит из двух долей, которые сталкиваются с огромной скоростью. Как предполагают эксперты, скоро одна часть «прострелит» вторую и отколется от «толстяка», превратившись в естественный спутник.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Астрономы: Первые галактики окружали скопления черной материи
Астрономы: Первые галактики окружали скопления черной материи

Астрономы нашли две древние галактики, которые существовали еще во времена юной Вселенной. Обнаруженные объекты окружены скоплениями черной материи, масса

«Хаббл» зафиксировал последствия столкновения двух галактик
«Хаббл» зафиксировал последствия столкновения двух галактик

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал последствия столкновения двух галактик. Эта «авария» возникла в созвездии Рака и объединила два скопления в единую

Ученые выяснили механизм гибели крупнейших галактик Вселенной
Ученые выяснили механизм гибели крупнейших галактик Вселенной

Группа астроном в ходе изучения снимков, сделанных обсерваторией VLT, выяснили, каким именно образом умирали самые крупные галактики во Вселенной. Причины же,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости