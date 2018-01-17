«Хаббл» определили массу самого тяжелого скопления галактик Вселенной

Космическая обсерватория «Хаббл» определила массу самого большого скопления галактик во Вселенной из всех известных людям, которое астрологи называют ACT-CLJ0102-4915. Его вес больше, нежели у Солнца в три квадриллиона раз.

Домбровский Сергей

По словам ученых, во Вселенной все галактики, включая Млечный путь, входят в более крупные образования. На сегодняшний день самой тяжелой структурой в космосе считают ACT-CLJ0102-4915. Это звездное скопление обнаружили в 2011 году посредством телескопа «Чандра». Исследователи называют скопление «толстяком» из-за его размеров и массы. Эксперты активно изучают подобные совокупности галактик в надежде определить роль черной материи в их образовании.Космологи хотят узнать, каким образом распределилась материя во Вселенной после Большого Взрыва. На данный момент специалисты имеют больше вопросов, нежели ответов. Фотографии, сделанные обсерваторией «Хабл», позволили определить массу ACT-CLJ0102-4915 и увидеть, что скопление состоит из двух долей, которые сталкиваются с огромной скоростью. Как предполагают эксперты, скоро одна часть «прострелит» вторую и отколется от «толстяка», превратившись в естественный спутник.