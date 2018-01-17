Ученые: Мозг младенца запоминает информацию во время сна

Младенцы часто поражают своих родителей способностью усваивать навыки во время сна. К примеру, как нужно ходить. По словам американских исследователей, мозг был подготовлен к этим задачам задолго до первых шагов младенца.

Светлана Славянская

Исследователи из штата Пенсильвания использовали новые методы статистического анализа для сравнения того, как младенцы развивают новые навыки. Они обнаружили, что большинство младенцев учатся новым навыкам во время сна. Об этом сообщил профессор психологии штата Пенсильвания Корали Перес-Эдгар. Благодаря новым методам моделирования исследователи смогли лучше изучить, как развитие поведения связано с ростом активности мозга.Ученые выяснили, что всю полученную информацию за день младенец не усваивает моментально. Сам процесс обучения навыкам происходит лишь с приходом сна, только тогда мозг начинает обрабатывать и запоминать информацию.