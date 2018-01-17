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Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

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Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

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| | В Мексике обнаружили крупнейшую на планете затопленную пещеру

В Мексике обнаружили крупнейшую на планете затопленную пещеру

Сегодня, 10:31
Сотрудники исследовательской группы обнаружили в районе мексиканского штата Кинтана-Роо крупнейшую из известных в истории исследований затопленную пещеру, протяженность которой составляет 347 километров, о чем говорится на официальной страничке исследовательского проекта Gran Acufiero Maya.
 

В Мексике обнаружили крупнейшую на планете затопленную пещеру

 

Открытие стало возможным благодаря слаженной работе исследовательской группы, которая 10 января смогла связать две крупнейший пещерных системы, среди которых Дос Охос и Сак-Актун, которые располагаются в северной части полуострова Юкатан. «После того, как была проведена напряженная работа, которая заняла более десяти месяцев, команда наконец смогла достичь соединения двух крупнейших затопленных пещер на планете», отмечается на официальном сайте научной миссии.
 
Согласно имеющейся информации, которая была представлена на официальном сайте, рекорд ранее принадлежал пещере, что находилась к югу от Тулума. Ее протяженность составляла 270 километров. Исходя из известных норм спелеологии, в момент соединения двух пещерных систем, более крупная из них начинает поглощать мелку, при этом название последней исчезает.
 
Уже из двух объединенных удалось выявить, что наибольшая площадь принадлежит Сак-Актуну, поэтому после объединения, новая пещерная система сохранит актуальное название, а, соответственно, название Дос Охос попросту перестанет существовать.

Николай Офицеров
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