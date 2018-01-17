Психолог рассказала, как россиянам пережить нехватку солнца зимой

Приводящий к нарушению множества ключевых биоритмов у человека, а также вызывающий значительную сонливость, ухудшение настроения и вызывает неврозы, недостаток солнечного света может быть компенсирован благодаря прогулкам на свежем воздухе, а также приему витаминов и яркому свету в помещении.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее выступил с заявлением о том, что период ноябрь декабрь, в том числе из-за того, что погода определяется областью низкого давления и циклонической активностью. Помимо этого, депрессии способствуют низкие облака на высоте в 300 метров. Прошедший декабрь стал, к примеру, самым мрачным месяцем в Москве за весь период метеорологических наблюдений.

«Яркий свет и солярий, если позволяет здоровье. Хорошо имитируют солнечный свет лампы теплого освещения. Следует как можно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если на улице пасмурная погода. Регулярно следует проводить под воздействием дневного света какое-то время. Это даст возможность обеспечить организм кислородом и улучшит самочувствие», - заявил психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московкина.

Московкина утверждает, что человеческий организм способен на то, чтобы в условиях чередования темного и светлого времени суток, нарушение баланса сводится к существенным сбоям в биологических ритмах. Это, в свою очередь, ведет к снижению уровня гормонов, а также нарушению синтеза витаминов в организме.

Николай Офицеров