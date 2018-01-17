Оральные ласки раздражают мужчин, анальные - пугают: Ученые назвали самые нервные позы в сексе

Об этом сообщает Daily Mail.

Британский таблоид опубликовал результаты исследований американский ученых, согласно которым удалось установить, что оральные ласки раздражают мужчин. Так, поза «69» активизирует у людей чувство страха, паники и неловкости. Опросив 1000 человек, специалисты установили, что 56,8% женщин и 42,7% мужчин не просто не любят оральный секс, но и раздражаются при его упоминании. Не самой приемлемой для сексуальных партнеров оказалась коленно-локтевая поза, ее избегают 24,8% женщин и 18,6% мужчин.Страх вызывает у партнеров и анальный секс, об этом сообщили 54,5% женщин–респондентов и 30,5% опрошенных мужчин. А вот чувство неловкости и неуверенности вызывают самые «простые», но не часто применяемые «миссионерская» и поза «наездницы». Весьма приемлемой для опрошенных подопечных оказалась поза ракушки. 10% опрошенных пар никогда не экспериментируют в сексе.

Дыль Лилия

Чтобы избавится от чувства неловкости и страха, американские специалисты советуют парам менять виды интимных ласк и между использованием «классических» поз, экспериментировать с более «неудобными». Примечательно, что данный опрос показал и еще одну весьма интересную тенденцию. Так, европейский мужчины предпочитают мастурбацию и оральный секс, а вот американцы склоны к классической интимной близости. Секс-тренер и эксперт в области психологии интимной близости Аннабель Найт сообщила: «Борьба с интимной рутиной - это верный способ сохранить живые и свежие отношения. Вам не нужно качаться на люстре каждый сеанс, однако, когда-либо пробуя что-то новое, это увеличивает ваше общее желание и, в свою очередь, повышает ваше либидо. Следующим шагом, который вы должны предпринять, является запоминание трех сценариев или позиций, которые вы хотели бы попробовать, а затем сравнить заметки. Идея - это эксперимент, и каждый выбирает новую позицию, чтобы попробовать. Большинство пар обнаруживают, что они записали хотя бы одну подобную вещь».Daily Mail пишет, что занятие сексом раз в неделю омолаживает организм женщин, при том, что у них на психологическим уровне может происходить отторжение интимных ласк. Британский таблоид со ссылкой на ученых из Калифорнийского университета сообщает, что частое занятие сексом увеличивает длину женского тела.