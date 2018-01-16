Сейсмологи усомнились в способности полнолуний усиливать землетрясения

Сюзан Хау из Геологической службы США опубликовала свою работу, в которой она сомневается в способности полнолуний и новолуний усиливать землетрясения. По словам специалиста, это мнение является ошибочным и вводит в заблуждение общество.

Домбровский Сергей

Орбиты Луны, Земли и Солнца имеют форму эллипса. Благодаря этому возникают силы, «вытягивающие» атмосферу нашей планеты в сторону естественного спутника. В итоге моряки сталкиваются с приливами и отливами и должны учитывать это, путешествуя по морям и океанам. В прошлом году сейсмологи из американской обсерватории заметили странную связь между землетрясением в Калифорнии, временем суток и фазой Луны.По мнению Сюзан Хау, специалисты сделали преждевременные и ошибочные выводы из этого явления. По ее словам, возможно влияние полнолуний только на незначительные землетрясения, а более крупные и разрушительные не претерпевают никаких изменений при этом процессе. Сейсмологи ранее очень аккуратно подошли к этому вопросу в своей работе. Эксперты не указывали на точность предположений, а лишь выдвинули одну из версий.