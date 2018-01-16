Ученые восстановили геном африканского исландца по ДНК его потомков

Исландские ученые частично восстановили геном темнокожего гражданина страны. Для этого специалисты воспользовались ДНК потомков мужчины. Информацию о данном исследовании сообщает британский журнал Nature.

Домбровский Сергей

Внимание экспертов привлекло наличие темнокожих в Исландии. Ученые начали изучать имеющиеся на руках материалы, в итоге взяли анализы у потомков африканского мужчины. По словам специалистов, человек родился в 1784 году на острове Санта-Крус, расположенном в Карибском море. Тогда эта территория принадлежала Дании. Гражданина звали Ханс Йонатан, его мать являлась прислужницей в доме у господ. По рождению мужчина считался рабом. Позже хозяин Йонатана отправился в Данию и забрал слугу с собой. В королевстве рабство отменили, поэтому африканец обратился с заявлением в суд, так как хотел полной свободы. Дело он проиграл.Йонатан не стал мириться с судьбой и сбежал. На протяжении двух столетий никто ничего не знал об участи мужчины. Благодаря развитию технологий удалось восстановить геном африканца по ДНК его потомков. Мужчина уехал в Исландию и здесь стал уважаемым человеком. Он занимался сельским хозяйством и оставил после себя 182 потомков.