Ученые: Вымирание динозавров спровоцировано столкновением карликовых планет

Ученые считают, что вымирание динозавров было спровоцировано не падением одного астероида, а столкновением двух падающих крупных небесных тел. Их обломки 100 млн лет назад упали на Землю.

Вопреки популярной версии о том, что вымирание динозавров было вызвано падением астероида, ученые предполагают, что упасть могли два крупных небесных тела. Одно из них было карликовой планетой, а второе могло быть либо тоже планетой, либо действительно являлось астероидом. Но главное отличие от старой версии в том, что перед тем как упасть, произошло столкновение этих двух небесных тел. Именно их обломки, упавшие на поверхность Земли в доисторический период, и погубили динозавров.Однако теория с двумя столкнувшими космическими телами продолжает оставаться теорией, требующей большего количества доказательств, чем имеется сейчас.Археологические раскопки свидетельствуют о том, что вымирание динозавров не было мгновенным – оно продолжалось не менее 5 млн лет. За это продолжительное время вымерли не только гигантские ящеры, но множество видов растений и животных.