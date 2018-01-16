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| | Ученые: Вымирание динозавров спровоцировано столкновением карликовых планет

Ученые: Вымирание динозавров спровоцировано столкновением карликовых планет

Вчера, 21:45
Ученые считают, что вымирание динозавров было спровоцировано не падением одного астероида, а столкновением двух падающих крупных небесных тел. Их обломки 100 млн лет назад упали на Землю.

Ученые: Вымирание динозавров спровоцировано столкновением карликовых планет

 

Вопреки популярной версии о том, что вымирание динозавров было вызвано падением астероида, ученые предполагают, что упасть могли два крупных небесных тела. Одно из них было карликовой планетой, а второе могло быть либо тоже планетой, либо действительно являлось астероидом. Но главное отличие от старой версии в том, что перед тем как упасть, произошло столкновение этих двух небесных тел. Именно их обломки, упавшие на поверхность Земли в доисторический период, и погубили динозавров.

Однако теория с двумя столкнувшими космическими телами продолжает оставаться теорией, требующей большего количества доказательств, чем имеется сейчас.

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что вымирание динозавров не было мгновенным – оно продолжалось не менее 5 млн лет. За это продолжительное время вымерли не только гигантские ящеры, но множество видов растений и животных.
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