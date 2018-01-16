Уфолог показал гигантский НЛО, выбирающийся из Солнца

На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором запечатлен странный объект овальной формы на фоне Солнца. По мнению знаменитого уфолога Скотта Уорринга, известного среди исследователей космического пространства, это летательный аппарат пришельцев.

Домбровский Сергей

Уорринг заявляет, что камера зафиксировала корабль инопланетян, который пытается покинуть пределы Солнца. Видео появилось в Сети 10 января этого года. Пользователи интересуются, где удалось запечатлеть данный НЛО. Ученые не желают реагировать на слова уфолога. Сотрудники американского космического агентства NASA отказываются комментировать высказывание Уорринга.Пользователи спорят по поводу того, чем на самом деле является запечатленный объект. Некоторые соглашаются с мнением исследователя космоса, называя НЛО летательным кораблем пришельцев. Находятся и критики, советующие не верить глупым словам. Доподлинно никто не знает, что сфотографировали камеры в космосе.