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| | Ученые впервые проследили за двойным выбросом материи из черной дыры

Ученые впервые проследили за двойным выбросом материи из черной дыры

Вчера, 21:16
Американские ученые впервые зафиксировали двойной выброс материи из черной дыры. Объект находится в галактике J1354 на расстоянии в сотни миллионов световых лет от Земли.

Ученые впервые проследили за двойным выбросом материи из черной дыры

 

Орбитальные телескопы Hubble и Chandra смогли «поймать» уникальное явление. Мощная вспышка произошла в галактике J1354. В ходе исследований ученые установили причину такой активности в центре галактики. Специалисты Университета Колорадо в Боулдере, США, определили, что мощное свечение исходило из черной дыры, которая столкнулась с системой и вобрала слишком много энергии, но не это привлекло внимание экспертов. Оказалось, что черная дыра выбрасывала материю два раза подряд, такое явление эксперты увидели в первый раз за историю.

Выброшенный "материал" распространился на 30 тысяч световых лет от источника. Всплеск был настолько ярким, что ученные предполагают, что черная дыра, которая стала его причиной, в миллиарды раз по мощности превышает Солнце.
Виктория Озерова
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