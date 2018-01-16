Медики научились лечить депрессию без лекарств

Врачи разработали метод лечения депрессии без использования медикаментов. Суть способа заключается в магнитной стимуляции мозга пациентов клиник. В итоге у людей повышается настроение и пропадает необходимость принимать лекарства.

Домбровский Сергей

В столице Ирландии, Дублине, в январе этого года начинает функционировать организация Smart TMS. Эта компания применяет альтернативный способ лечения депрессии. По словам ученых, магнитная стимуляция мозга поможет абсолютно всем людям, страдающим чрезмерной тревожностью, нежеланием преодолевать сложности на жизненном пути и прочими расстройствами нервной системы. Единственным отрицательным моментом применения нового метода лечения депрессии является дороговизна.Пациентам придется раскошелится, так как процедура обойдется в солидную сумму денег. По мнению экспертов, скоро стоимость магнитной стимуляции мозга уменьшится, ведь современные технологии не стоят на месте, а постоянно развиваются. В итоге каждый человек сможет без проблем и быстро справится в депрессией на начальной стадии.