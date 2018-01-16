В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО

Свидетельницей необъяснимого явления стала женщина из Исландии, которая смогла снять на видео два НЛО круглой формы.





Видео очевидица выложила в Сеть, где его нашли специалисты, но своё имя решила не называть. Как узнали журналисты «ВладТайм», событие происходило на южном побережье Исландии прямо над базальтовым морем. Ролик был снят на качественную камеру, поэтому рассмотреть объекты можно почти детально: они оба идентичны внешне, имеют круглую форму, из их верхней части исходит голубое сияние. Что делали эти объекты и как долго они там пробыли – неизвестно. Однако из видео слышно, что женщина была очень напугана.Уфологи и другие эксперты пока не прокомментировали ролик. Но это не первый случай появления НЛО в этой местности, некоторые специалисты в области изучения инопланетной жизни и вовсе считают Исландию одной из наиболее привлекательных для пришельцев территорий.