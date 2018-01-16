Учёные будут изучать растения времен динозавров

Биологи хотят проанализировать папоротниковые растения эпохи динозавров. Данную оценку будут проводить алтайские учёные при содействии с коллегами из Китая.

Возглавил проект Александр Иванович Шмаков. С китайскими коллегами у Шмакова тесный контакт на протяжении 25 лет. Коллеги успели поучаствовать в 15 общих проектах. Цель экспертизы в анализе генетического вида. Такого исследования ещё не было. Анализировать группа учёных будет реликтовое растение Селагинеллу.Принцип изучения очень прост: привозят папоротник из Китая и сравнивают с российским. Учёные хотят разграничить родство между папоротниками, определить их генетическое разнообразие и ареал.Данный проект занял первое место на территории России. Идею поддержали и в Китае.