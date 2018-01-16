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| | Ученые: Мозг творческих людей работает иначе

Ученые: Мозг творческих людей работает иначе

Вчера, 20:35
Ученые нашли в человеческом мозге механизм, который отвечает за креативность. Исследователи определили, что у творческих людей, в отличие от остальных, синхронно работают три нейронных сети.

Ученые: Мозг творческих людей работает иначе

 

Международная группа ученых под руководством Роджера Бити из Гарвардского университета провела исследование с целью выявления механизма мышления творческих людей. В эксперименте поучаствовали более 160 человек, среди которых были ученые, художники и музыканты. Респондентам предложили при помощи теста оценить свои творческие способности, во время чего испытуемым сделали МРТ.

У творческих людей установлена связь между тремя нейронными сетями: пассивного режима, исполнительного контроля и салиентная. При этом первые два отдела у обычных людей не могут работать одновременно. Главным же препятствием для творчества, как определили ученые, есть быстрота возникновения в сознании банальных идей.
Виктория Озерова
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