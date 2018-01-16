Найден эффективный способ борьбы с кокаиновой зависимостью

Американские ученые провели исследование и нашли эффективный метод борьбы с кокаиновой зависимостью. По словам экспертов, тяга к наркотику возникает из-за повышенного количества белка G-CSF в центрах удовольствия.

Домбровский Сергей

Долгое время специалисты изучают зависимость людей от кокаина, так как от этого зависит дальнейшее существование людей. Наркоманы наносят огромный вред обществу, они превращаются в настоящих животных, руководствуясь не разумом, а инстинктами, и готовы совершать любые преступления в поисках очередной дозы. Ученые нашли некоторую закономерность, в организме зависимых от кокаина граждан находится повышенное количество белка G-CSF. Исследователи провели эксперимент на грызунах.Медики ввели искусственным путем мышам G-CSF в центр удовольствия. В итоге грызуны стали зависимыми от кокаина. Затем врачи разработали антитело, снижающее влияние этого белка. Когда ученые ввели препарат мышам, то их тяга к наркотику снизилась. По словам экспертов, в случае с человеком можно ожидать схожей реакции. На данный момент существует серьезная проблема. Заключается она в том, что антитело можно вводить в мозг только с помощью инъекций в мозг.