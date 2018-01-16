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| | Ученые: Чай в пакетиках способен убить человека

Ученые: Чай в пакетиках способен убить человека

Вчера, 20:09
Ученые провели исследование и пришли к выводу о том, что употребление чая в пакетиках отрицательно сказывается на здоровье человека из-за опасного пестицида эпихлоргидрина.

Ученые: Чай в пакетиках способен убить человека

 

Это вещество приводит к бесплодию, ослабляет иммунитет, провоцирует возникновение онкологических заболеваний. Эксперты рекомендуют приобретать исключительно листовой чай и обезопасить себя от возможных проблем со здоровьем. Пакетики делают из пластика и нейлона, которые выделяют в напиток токсичные вещества. Иногда их производят из обычной бумаги, но для придания безупречно белого цвета покрывают слоем хлора, что не может положительно отразиться на организме. Особую опасность представляет повторное использование пакетиков с чаем.

Перед тем как упаковать кусочки листьев их не очищают от пыли, поэтому в чашке потребители зачастую встречают мусор. Специалисты рекомендуют не экономить деньги на собственном здоровье. Как правило, более дешевые сорта абсолютно не выдерживают критики и способны привести к возникновению серьезных недугов. Токсичные вещества в пакетиках могут спровоцировать возникновение рака, бесплодия и снижение сопротивляемости организма различным недугам.
Домбровский Сергей
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