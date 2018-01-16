Зрение людей сильно ухудшается во время пребывания в космосе

Ученые пришли к выводу, что зрение космонавтов очень сильно ухудшается, когда те находятся в местах без гравитации. Такие изменения замечались у половины специалистов, которые находились долгое время в космосе.

Ученые из Хьюстона провели некоторые наблюдения, благодаря которым сделали неожиданное заявление. Оказывается, у большинства космонавтов после полетов ухудшается зрение. Особенно это относиться к тем специалистам, которые долгое время находятся в местах отсутствия гравитации.Причина такого заболевания заключается в отсутствии земного притяжения. В пространстве, в котором нет ни воздуха, ни притяжения, сетчатка глаз и некоторые оптические нервы как бы «растягиваются». Поэтому между нервами и клетками в глазах образуются пустоты, которые и приводят к ухудшению зрения.Как стало ясно из слов ученых, около 23% космонавтов, которые участвовали в коротких полетах, имели проблемы со зрением после возращения. Подобные проблемы со здоровьем наблюдались у 50% космонавтов, которые находились в космическом пространстве намного дольше.