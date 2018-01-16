Астрономы: К Земле приближаются два гигантских астероида

Российский астроном сообщил СМИ о том, какие астрономические события ожидают жителей Земли в этом году. Среди самых ярких – приближение двух гигантских астероидов.

Виктория Озерова

Павел Скрипниченко, сотрудник кафедры астрономии Уральского Федерального университета, рассказал, что к Земле летят два гигантских астероида. Около нашей планеты они появятся уже в конце текущего месяца. Российский астроном заверил, что никакой опасности их сближение с планетой для человечества не представляет. В скором времени в небе можно будет наблюдать космические тела под научными названиями 1993 VD и 2003 CA4.Также российский ученый рассказал и о других астрономических событиях. 18 января без специальных приборов можно будет увидеть крупный астероид Веста, а 31 числа произойдет полное лунное затмение. Понаблюдать за кровавой Луной можно будет в 7:00 по московскому времени.