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| | Астрономы: К Земле приближаются два гигантских астероида

Астрономы: К Земле приближаются два гигантских астероида

Вчера, 19:45
Российский астроном сообщил СМИ о том, какие астрономические события ожидают жителей Земли в этом году. Среди самых ярких – приближение двух гигантских астероидов.

Астрономы: К Земле приближаются два гигантских астероида

 

Павел Скрипниченко, сотрудник кафедры астрономии Уральского Федерального университета, рассказал, что к Земле летят два гигантских астероида. Около нашей планеты они появятся уже в конце текущего месяца. Российский астроном заверил, что никакой опасности их сближение с планетой для человечества не представляет. В скором времени в небе можно будет наблюдать космические тела под научными названиями 1993 VD и 2003 CA4.

Также российский ученый рассказал и о других астрономических событиях. 18 января без специальных приборов можно будет увидеть крупный астероид Веста, а 31 числа произойдет полное лунное затмение. Понаблюдать за кровавой Луной можно будет в 7:00 по московскому времени.
Виктория Озерова
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