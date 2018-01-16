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| | Ученые научились "лечить" паралич с помощью генной инженерии

Ученые научились "лечить" паралич с помощью генной инженерии

Вчера, 19:40
Ген, который содержится в структуре организма миног и помогает рыбам избавиться от сильных повреждений костного мозга, может помочь избавиться от аналогичных проблем у человека. Ученые уже начали проводить эксперименты на рыбах.

Ученые научились "лечить" паралич с помощью генной инженерии

 

Американские ученые выдвинули теорию, по которой человеческий организм при некоторых условиях сможет сам восстанавливаться после паралича. Такую способность может обеспечить ген Wnt, который содержится в человеческом организме. Пока что он отвечает за восстановление периферийной системы.

Такой же ген присутствует и у представителей рыб. Генный состав миног чем-то похож на человеческий. Уже давно стало известно, что эти представители фауны могут восстанавливать свой позвоночник даже после самых серьезных травм, приводящих к параличу конечностей. В течении 10-12 недель рыбы могут полностью регенерировать клетки костного мозга и вернуться к нормальной моторике всего тела.

Ученых заинтересовала такая функция у миног, и они провели исследования на них. Эксперимент длился около трех месяцев. Рыбам искусственно повредили позвоночники, и исследователи на молекулярном уровне изучали все этапы и процессы восстановления повреждений.

Результаты этих экспериментов могут помочь медикам найти возможность восстанавливать моторные функции тела человека после травм, приводящих к параличу тела.
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