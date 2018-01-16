Ученые научились "лечить" паралич с помощью генной инженерии

Ген, который содержится в структуре организма миног и помогает рыбам избавиться от сильных повреждений костного мозга, может помочь избавиться от аналогичных проблем у человека. Ученые уже начали проводить эксперименты на рыбах.

Американские ученые выдвинули теорию, по которой человеческий организм при некоторых условиях сможет сам восстанавливаться после паралича. Такую способность может обеспечить ген Wnt, который содержится в человеческом организме. Пока что он отвечает за восстановление периферийной системы.Такой же ген присутствует и у представителей рыб. Генный состав миног чем-то похож на человеческий. Уже давно стало известно, что эти представители фауны могут восстанавливать свой позвоночник даже после самых серьезных травм, приводящих к параличу конечностей. В течении 10-12 недель рыбы могут полностью регенерировать клетки костного мозга и вернуться к нормальной моторике всего тела.Ученых заинтересовала такая функция у миног, и они провели исследования на них. Эксперимент длился около трех месяцев. Рыбам искусственно повредили позвоночники, и исследователи на молекулярном уровне изучали все этапы и процессы восстановления повреждений.Результаты этих экспериментов могут помочь медикам найти возможность восстанавливать моторные функции тела человека после травм, приводящих к параличу тела.