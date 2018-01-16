Ракеты Илона Маска представляют опасность для экипажа и груза

Американское космическое агентство NASA обратилось за помощью к независимой организации, дабы специалисты предприятия проверили ракеты Falcon 9 компании Space X, главой которой является миллиардер, инженер и предприниматель Илон Маск.

Домбровский Сергей

Результаты исследования оказались печальными. По словам независимых экспертов, ракеты компании Space X несут скрытую угрозу для астронавтов, оборудования, еды и прочих предметов, участвующих в космических полетах. Falcon 9 является уязвимым аппаратом, лучше отказаться от его использования, поскольку на кону стоит жизнь людей и крупные суммы денег. Для того, чтобы снарядить космическую экспедицию, затрачиваются огромные финансовые средства, если существует большая вероятность крушения, то лучше отказаться от полетов на подобных ракетах.По мнению специалистов, если хотя бы один астронавт погибнет во время путешествий к другим планетам, то разработанная сотрудниками NASA программа свернется. От аэрокосмического проекта США придется отказаться.