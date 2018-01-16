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Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

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| | Ученые: Земля "переедет" в другую галактику

Ученые: Земля "переедет" в другую галактику

Вчера, 19:25
Ученые провели исследование и выяснили, что через пять миллиардов лет Земля окажется в другой галактике. Это произойдет из-за слияния Млечного Пути и Андромеды.

Ученые: Земля "переедет" в другую галактику

 

Специалисты выяснили, что Земля непременно переместится в другую галактику, этот процесс неизбежен, поскольку Млечный Путь и Андромеда приближаются друг к другу. Эксперты подсчитали, что слияние произойдет через пять миллиардов лет. Человечеству это ничем не грозит: к тому времени Солнце станет гигантских размеров и сожжет все живое на нашей планете.

Есть и другая точка зрения. Некоторые эксперты предполагают, что слияние может произойти намного раньше: благодаря черной материи вокруг галактик гравитационная сила будет увеличиваться, а процесс слияния ускорится. В таком случае Земля окажется в другой галактике уже через два миллиарда лет. И в таком случае все может пройти без последствий для человечества, поскольку шанс столкновения космических тел невелик.
Виктория Озерова
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