Ученые: Земля "переедет" в другую галактику

Ученые провели исследование и выяснили, что через пять миллиардов лет Земля окажется в другой галактике. Это произойдет из-за слияния Млечного Пути и Андромеды.

Виктория Озерова

Специалисты выяснили, что Земля непременно переместится в другую галактику, этот процесс неизбежен, поскольку Млечный Путь и Андромеда приближаются друг к другу. Эксперты подсчитали, что слияние произойдет через пять миллиардов лет. Человечеству это ничем не грозит: к тому времени Солнце станет гигантских размеров и сожжет все живое на нашей планете.Есть и другая точка зрения. Некоторые эксперты предполагают, что слияние может произойти намного раньше: благодаря черной материи вокруг галактик гравитационная сила будет увеличиваться, а процесс слияния ускорится. В таком случае Земля окажется в другой галактике уже через два миллиарда лет. И в таком случае все может пройти без последствий для человечества, поскольку шанс столкновения космических тел невелик.