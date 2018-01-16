Подробности секретной миссии СССР на Луне: О чем умалчивали спецслужбы?

Известная организация «Российские космические системы» к юбилею запуска секретной миссии решили поделиться с публикой не обнародованной ранее информацией. Речь идет о проекте «Луноход-2», который был осуществлен в 1973 году и считался успешным, оправдав все ожидания специалистов космической среды.

Еще 45 лет назад группа ученых совершила настоящий научный прорыв, когда на Луну был отправлен специально оборудованный «Луноход-2», передающий важную информацию на Землю. Как выяснилось, в те года подобными достижениями эксперты похвастаться не могли, ведь производилось множество неудачных запусков, либо разрывалась связь между планетой и запущенным объектом. Но «Луноход-2» отличился особенно длительным существованием на земном спутнике, а также количеством переданных данных на то время.Ученые рассказали, что после запуска уже через восемь дней объект попал на Луну с помощью ракеты-носителя. Ровер передвигался по площади космического объекта и проделал путь в несколько километров за четыре месяца. «Луноход-2» взаимодействовал с пунктом управления благодаря инновационным системам с помощью лазерного луча. Такой метод использовался впервые и был оправдан на практическом уровне, и эксперты смогли получить около 80 тысяч записанных кадров, а также 86 панорамных изображений.

Как рассказали научные сотрудники в своем отчете, миссия данного космического аппарата завершилась по той причине, что «Луноход-2» попал в кратер с нестандартным и неровным грунтом, после чего смог оттуда выбраться. Но во время этого объект зачерпнул на свою крышу некоторое количество грунтовой массы, после чего начал постепенно выходить из строя. Специалисты подчеркнули, что в очередной раз аппарат передал показатели с повышенной температурой на своем борту, а затем и вовсе не выходил на связь. Соответственно, ученые зарегистрировали, что «Луноход-2» перегрелся, и произошло это в мае того же года.

Анна Лисичкина

Сейчас ученые подробно рассказали, каким образом происходила настройка связи с аппаратом, а также какие данные были получены в то время, чем они стали полезны и так далее. Уже через несколько десятков лет один специалист смог разглядеть на поверхности Луны объект, очень похожий на потерянный много лет назад «Луноход-2». В научной среде подтвердили, что указанные кадры действительно могут содержать сведения о данном космическом аппарате.