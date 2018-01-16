На Алтае обнаружили захоронения времен Великого переселения народов

Археологи из Алтайского государственного университета обнаружили древнее захоронение возле села Еланда. Некрополь был создан примерно во времена Великого переселения народов в III-V столетии нашей эры.

Ученые Алтайского государственного университета проводили раскопки в 30 километрах от базы «Чемал». Там они сделали совершенно неожиданное открытие. Возле поселка Еланда был найден некрополь со времен Великого переселения народов.Археологи уже успели сделать несколько выводов. Кладбище было воинским. Оно относится к булан-кобинской культуре. Примерное время захоронения большинства умерших - III-V тысячелетие.Благодаря тому, что ранее это место не было найдено, и его не трогали ученые или кто-либо другой, археологам удастся без особых проблем восстановить древнее захоронение. Дальнейшие работы на месте раскопок будут проводиться благодаря президентскому гранту одного из руководителей научного отдела. Ежегодно он получает 600 тысяч рублей.Благодаря новой находке ученые смогут узнать намного больше об изучаемой культуре и о времени, в котором она существовала. Это может стать большим шагом вперед для отечественных археологов.