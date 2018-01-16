Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Ученые сообщили о последствиях раннего начала месячных у девушек

Ученые сообщили о последствиях раннего начала месячных у девушек

Вчера, 18:27
Ученые из Великобритании установили связь между ранним началом критических дней у девушек и здоровьем женщин. Из-за ранних месячных возможны такие проблемы со здоровьем, как диабет, инсульт и инфаркт.

Ученые сообщили о последствиях раннего начала месячных у девушек

 

Специалисты из Оксфордского университета в Британии путем наблюдения за 250 тысячами женщин, пребывающих в возрасте от 40 до 69 лет, выяснили, что между началом менструации в подростковом возрасте и последующим здоровьем женщины существует определенная связь. В частности, теперь известно, что раннее начало месячных может стать причиной разнообразных болезней.

Согласно статистическим данным, женщины, у которых первые критические дни появились в 11-12 лет, в последующие годы чаще страдали от диабета, болезней, связанных с сердцем, и многих других заболеваний. Именно среди этой группы женщин до 20% выше вероятность развития инфаркта, чем у тех женщин, у которых месячные впервые появились в 13 лет.

Ученые предполагают, что знание об этих особенностях женского организма необходимо учитывать при создании плана по сохранении и защиты здоровья и жизни женщин медицинскими службами.
Новости по теме
Депрессия у женщин может вызвать инсульт - ученые
Депрессия у женщин может вызвать инсульт - ученые

Американские ученые провели исследования, в ходе которых была обнаружена связь между состоянием депрессии у женщин и возникновением инсульта. Немалую роль при

Риск болезней сердца у женщин зависит от начала менструаций
Риск болезней сердца у женщин зависит от начала менструаций

Ученые выяснили, что тот факт, когда именно начались менструации у женщин, непосредственно влияет на вероятность получения инсульта и инфаркта, утверждают

Ученые: замужние женщины реже одиноких умирают от болезней сердца
Ученые: замужние женщины реже одиноких умирают от болезней сердца

Ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что женщины, находящиеся замужем умирают от болезней сердца реже, чем одинокие.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости