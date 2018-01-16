Ученые сообщили о последствиях раннего начала месячных у девушек

Ученые из Великобритании установили связь между ранним началом критических дней у девушек и здоровьем женщин. Из-за ранних месячных возможны такие проблемы со здоровьем, как диабет, инсульт и инфаркт.

Специалисты из Оксфордского университета в Британии путем наблюдения за 250 тысячами женщин, пребывающих в возрасте от 40 до 69 лет, выяснили, что между началом менструации в подростковом возрасте и последующим здоровьем женщины существует определенная связь. В частности, теперь известно, что раннее начало месячных может стать причиной разнообразных болезней.Согласно статистическим данным, женщины, у которых первые критические дни появились в 11-12 лет, в последующие годы чаще страдали от диабета, болезней, связанных с сердцем, и многих других заболеваний. Именно среди этой группы женщин до 20% выше вероятность развития инфаркта, чем у тех женщин, у которых месячные впервые появились в 13 лет.Ученые предполагают, что знание об этих особенностях женского организма необходимо учитывать при создании плана по сохранении и защиты здоровья и жизни женщин медицинскими службами.