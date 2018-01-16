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| | Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака

Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака

Вчера, 17:38
Группа учёных Хельсинского Университета в Финляндии и Каролинского Института в Швеции изучили связь между бактериями в полости рта и развитием некоторых типов рака и были удивлены результатами.

Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака

 

Согласно выводам специалистов, бактерия Treponema denticola (Td), провоцирующая развития такого заболевания как периодонтит, является одним из главных возбудителей рака поджелудочной железы. Об этом говорится в статье British Journal of Cancer, сообщают журналисты «ВладТайм». Учёные также выяснили, что иммунной системе человека довольно сложно выстоять перед воспалением.

Кроме того, они обнаружили прямую зависимость среди населения: зачастую умершие пациенты с диагнозом «рак поджелудочной железы» имели форму периодонтита. Учёные и врачи призывают более тщательно следить за гигиеной полости рта и при первых признаках заболевания обратиться к доктору.
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