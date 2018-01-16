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| | В Шотландии сняли на видео разноцветный НЛО: Почему на этот раз все реально?

В Шотландии сняли на видео разноцветный НЛО: Почему на этот раз все реально?

Вчера, 18:03
НЛО над Шотландией пробыло в небе больше часа. 

 

Житель Шотландии опубликовал в Сетиь шокирующие кадры НЛО, которые ему удалось снять несколько дней назад. Ян Эндрю заметил в ночном небе странный объект, который быстро перемещался в небе с места на место, при этом меняя цвет. По словам очевидца, объект пробыл в зоне видимости больше часа, после чего исчез. 

Скептически настроенные пользователи поделились мнением, что это мог быть обычный беспилотник или же другая техника. Другим наблюдателям быстро передвигающийся светящийся объект напомнил блик от какого-либо источника света. Кроме того, обычно, предполагаемые НЛО показываются всего на несколько секунд, а не парит в небе около часа, это вызывает сомнение в том, что на кадрах запечатлен корабль пришельцев. Видео также посмотрели сотрудники NASA, однако комментировать его не стали. 

В Шотландии сняли на видео разноцветный НЛО: Почему на этот раз все реально?

 

Ученые, ознакомившись с видеозаписью очевидца, согласились с тем, что объект действительно странный, и ранее ничего подобного не встречалось, однако по мнению уфологов, необходимо проверить видео на подлинность, чтобы убедиться в отсутствии применении графических редакторов. Видео быстро набрало популярность в Сети, и все больше людей придерживается мнения о том, что над Шотландией показались инопланетяне. Наибольший интерес пользователей вызвало то, что объект переливался всеми цветами радуги. По мнению юзеров, обычный блик или беспилотник не может менять столько оттенков. Также хаотичное движение неопознанного объекта повергло людей в шок. 

В Шотландии сняли на видео разноцветный НЛО: Почему на этот раз все реально?

 

Тем временем жители США стали свидетелями появления НЛО прямом эфире. Во время выпуска программы KOIN 6, участники обсуждали последние новости на фоне ночного города Портленд. Неожиданно в небе показались неизвестные объекты, похожие на светящиеся большие шары. Пролетев несколько секунд, объекты усилили яркость, затем исчезли. Произошедшее настолько шокировало участников телеэфира, что они не смогли скрыть своих эмоций, будучи в прямом эфире. Ведущий программы отвлекся и поделился мнением, что это вполне могли быть НЛО. Зрители также заметили, что светящиеся шары не были похожи на самолеты или другие летательные аппараты, созданные людьми. Многие также заметили. Что в последнее время в небе часто появляются странные объекты неизвестного происхождения.

Ольга Майская
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