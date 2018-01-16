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| | Ученые назвали способы, которые вернут удовольствие от секса

Ученые назвали способы, которые вернут удовольствие от секса

Сегодня, 13:53
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что некоторые семейные пары из-за быта перестают испытывать удовольствие от секса. Опытные сексологи нашли решение этой проблемы и назвали простые способы, которые способны «оживить» интимную жизнь.

Ученые назвали способы, которые вернут удовольствие от секса

 

Недавнее исследование специалистов из Университета Саутгемптона показало, что женщины намного быстрее насыщаются сексом, чем мужчины. Это говорит о том, что представительницам прекрасного пола быстрее надоедает заниматься сексом со своим партнером. Чтобы этого избежать и вернуть удовольствие в постель, нужно следовать простым правилам.

Эксперт по сексу и отношениям доктор Пэм Сперр утверждает, что в первую очередь паре нужно подумать о разнообразии и в этом помогут специальные игрушки для секса, такие как наручники, костюмы и даже массажное масло. Также важно пойти навстречу партнеру и разрешить ему попробовать новую позицию или технику. Важно уделить время прелюдии, а также иногда менять место для интима.
Светлана Славянская
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