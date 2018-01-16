Ученые назвали способы, которые вернут удовольствие от секса

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что некоторые семейные пары из-за быта перестают испытывать удовольствие от секса. Опытные сексологи нашли решение этой проблемы и назвали простые способы, которые способны «оживить» интимную жизнь.

Светлана Славянская

Недавнее исследование специалистов из Университета Саутгемптона показало, что женщины намного быстрее насыщаются сексом, чем мужчины. Это говорит о том, что представительницам прекрасного пола быстрее надоедает заниматься сексом со своим партнером. Чтобы этого избежать и вернуть удовольствие в постель, нужно следовать простым правилам.Эксперт по сексу и отношениям доктор Пэм Сперр утверждает, что в первую очередь паре нужно подумать о разнообразии и в этом помогут специальные игрушки для секса, такие как наручники, костюмы и даже массажное масло. Также важно пойти навстречу партнеру и разрешить ему попробовать новую позицию или технику. Важно уделить время прелюдии, а также иногда менять место для интима.