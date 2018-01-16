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| | Ученые: Брокколи способен спасти от рака кишечника

Ученые: Брокколи способен спасти от рака кишечника

Сегодня, 13:31
Специалисты из Сингапура провели исследование с целью выявления овощей, способных вылечить от онкологии. Ученые выяснили, что брокколи помогает победить рак кишечника.

Ученые: Брокколи способен спасти от рака кишечника

 

Сингапурские ученые определили, какие два продукта должны присутствовать в рационе каждого – йогурт и брокколи. Особенно эффективным в борьбе с онкологическим заболеванием оказался йогурт с добавлением спаржевой капусты: такое сочетание ликвидировало более 70% раковых клеток у подопытных грызунов и около 90% пораженных клеток, выращенных в лаборатории. Ученые определили, что в брокколи имеется особый элемент – сульфаран, который в соединении с пробиотиками воздействует на опухоли и убивает их. При исследованиях ученые использовали ГМО-микроорганизмы, поэтому эксперименты на людях пока проводиться не будут.

Специалисты отмечают, что употребление брокколи поможет предотвратить опасное заболевание. При этом уточняется, что овощи лучше готовить на пару.
Виктория Озерова
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