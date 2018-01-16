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От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ученые: Яблочный сидр способствует быстрому похудению

Ученые: Яблочный сидр способствует быстрому похудению

Сегодня, 12:57
Ученые совместно с диетологами в Дели проинформировали, что яблочный сидр способствует не только эффективному, но и быстрому похудению. Употреблять сидр в небольших количествах стоит утром, перед завтраком.

Ученые: Яблочный сидр способствует быстрому похудению

 

Главный врач Центра целостного здравоохранения в Дели Санджай Аггарваль сообщает, что потеря веса требует изменений образа жизни и невероятных усилий от самого человека. Однако существует безвредный эликсир, который способен помочь сбросить ненавистные килограммы. По словам ученого, яблочный сидр содержит в себе полезные минералы, а также он богат витаминами E, A и P, магнием, железом и кальцием, что поможет человеку длительное время не испытывать чувство голода.

Доктор Аггарваль утверждает, что яблочный сидр способен поддерживать потерю веса, а также улучшать пищеварение и избавить худеющего человека от запоров. Все, что нужно сделать, это выпивать немного яблочного сидра каждое утро натощак.
Светлана Славянская
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