Ученые назвали истинных виновников распространения чумы в Средневековье

Норвежские ученые провели эксперимент с применением компьютерного моделирования, который доказал, что истинными виновниками распространения чумы в Средневековье были человеческие вши и блохи.

Домбровский Сергей

Ранее считали главными переносчиками заболевания грызунов. По словам экспертов, полностью возлагать ответственность на крыс в распространении чумы нельзя. В XIV веке в Европе от "черной смерти" вымерла треть населения. До сих пор данное инфекционное заболевание прогрессирует в густонаселенных бедных странах. Сейчас чума уже не представляет такой опасности для людей, как в Средневековье, но медики не исключают возможности возникновения локальных очагов заражения. Ситуация с этим недугом изменилась кардинально из-за того, что граждане стали соблюдать правила гигиены.Ученые из Осло провели исследование, в котором использовали три математические модели распространения инфекции: воздушно-капельным путем, через блох и с помощью грызунов. В итоге оказалось, что в Средние века наиболее активными переносчиками заболевания являлись человеческие вши.