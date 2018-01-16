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| | Ученые назвали истинных виновников распространения чумы в Средневековье

Ученые назвали истинных виновников распространения чумы в Средневековье

Вчера, 22:40
Норвежские ученые провели эксперимент с применением компьютерного моделирования, который доказал, что истинными виновниками распространения чумы в Средневековье были человеческие вши и блохи.

Ученые назвали истинных виновников распространения чумы в Средневековье

 

Ранее считали главными переносчиками заболевания грызунов. По словам экспертов, полностью возлагать ответственность на крыс в распространении чумы нельзя. В XIV веке в Европе от "черной смерти" вымерла треть населения. До сих пор данное инфекционное заболевание прогрессирует в густонаселенных бедных странах. Сейчас чума уже не представляет такой опасности для людей, как в Средневековье, но медики не исключают возможности возникновения локальных очагов заражения. Ситуация с этим недугом изменилась кардинально из-за того, что граждане стали соблюдать правила гигиены.

Ученые из Осло провели исследование, в котором использовали три математические модели распространения инфекции: воздушно-капельным путем, через блох и с помощью грызунов. В итоге оказалось, что в Средние века наиболее активными переносчиками заболевания являлись человеческие вши.
Домбровский Сергей
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