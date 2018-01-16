Климатологи связали изменения погоды с высотными струйными течениями

Ведущие мировые эксперты в области климатологии заявили о том, что глобальные изменения климата на Земле могут быть связаны со струйными течениями, происходящими в нижних слоях атмосферы.

Александр Вест

По данным климатологов, потоки воздуха, происходящие в нижних слоях земной атмосферы со скоростью приблизительно 20 метров в секунду, напрямую влияют на погодные изменения. Специалисты отмечают, что отклонение данных потоков в южную сторону весьма повышает риск появления пожаров в юго-восточной части Европы. Также отклонение маршрутов данных воздушных течений в тропосфере на север может повлиять на возникновение засухи в северо-западной части Европы.Помимо этого, эксперты заметили, что ранее учёные не придавали особого значения столь резким перепадам температур, однако, подробнее углубившись в данные атмосферные явления, специалисты заметили взаимосвязь между возникновением различных катаклизмов и изменением маршрутов высотных струйных течений в нижних слоях атмосферы.