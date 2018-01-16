Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Климатологи связали изменения погоды с высотными струйными течениями

Климатологи связали изменения погоды с высотными струйными течениями

Сегодня, 11:04
Ведущие мировые эксперты в области климатологии заявили о том, что глобальные изменения климата на Земле могут быть связаны со струйными течениями, происходящими в нижних слоях атмосферы.

Климатологи связали изменения погоды с высотными струйными течениями

 

По данным климатологов, потоки воздуха, происходящие в нижних слоях земной атмосферы со скоростью приблизительно 20 метров в секунду, напрямую влияют на погодные изменения. Специалисты отмечают, что отклонение данных потоков в южную сторону весьма повышает риск появления пожаров в юго-восточной части Европы. Также отклонение маршрутов данных воздушных течений в тропосфере на север может повлиять на возникновение засухи в северо-западной части Европы.

Помимо этого, эксперты заметили, что ранее учёные не придавали особого значения столь резким перепадам температур, однако, подробнее углубившись в данные атмосферные явления, специалисты заметили взаимосвязь между возникновением различных катаклизмов и изменением маршрутов высотных струйных течений в нижних слоях атмосферы.
Александр Вест
Новости по теме
Ученые: Волны на Солнце влияют на погоду на Земле
Ученые: Волны на Солнце влияют на погоду на Земле

Научные сотрудники NASA смогли обнаружить волны на Солнце, которые влияют на все природные явления на Земле и воздействуют на изменение погоды.

Спутник NASA зафиксировал над Антарктидой кристальные облака
Спутник NASA зафиксировал над Антарктидой кристальные облака

Специалисты из NASA утверждают, что ими были зафиксированы особые ледяные облака, парящие над Антарктидой. Для этого они использовали спутник AIM. Специалисты

Ученые: Изменения климата через 10 лет могут вызвать голод на Земле
Ученые: Изменения климата через 10 лет могут вызвать голод на Земле

Ученые-климатологи, которые работают в британском университете Лидса, предупреждают о том, что изменения климата через 10 лет могут вызвать голод на Земле.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости