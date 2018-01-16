Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

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Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

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| | Ученые: Чрезмерное употребление соли ведет к слабоумию

Ученые: Чрезмерное употребление соли ведет к слабоумию

Сегодня, 10:53
Развитие слабоумия и инфаркты это лишь малая часть того, что грозит человеку, чрезмерно увлекающемуся соленой пищей. Проблема в том, что подобная продукций стимулирует размножение иммунных клеток, которые блокируют производство окиси азота жизненно важной молекулы, ответственной за здоровье мозга и сердца, о чем говорится в статье Nature Neuroscience.
 

Ученые: Чрезмерное употребление соли ведет к слабоумию

 

«Полученные нами данные откровенно демонстрируют факт того, что наиболее важная роль кишечника это то, как он работает совместно с мозгом. Нам удалось отыскать очередной пример того, что пища оказывает на наше поведение и здоровье чрезвычайное влияние. В частности, мы узнали, что увлечение солью может приводить к развитию слабоумия», - заявил глава исследовательской группы Джузеппе Фарако.
 
В последние годы медики и биологи со всего мира начали обращать свое внимание на то, что употребление соли в больших количествах заметно увеличивает вероятность развития болезни сердца и сосудов, а также развития в человеческом мозгу деменции.
 
Фарако вместе с коллегами утверждает, что никто и не сомневался, но сам механизм воздействия на головной мозг соли оставался загадкой для ученых всего мира. Проблема дополнительно заключалась в том, что человек, как и прочие всеядные, не может отказаться от соли полностью, ведь в ней содержатся полезные вещества, вроде натрия и хлора.
 
В результате исследователи установили, что соль в больших количествах резко снижает приток крови к мозгу, ускоряет старение и общее «изнашивание» организма, а потому следует употреблять ее в строго нормированных количествах, ни в коем случае не перебарщивая.

Николай Офицеров
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