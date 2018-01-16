Ученые: Чрезмерное употребление соли ведет к слабоумию

Развитие слабоумия и инфаркты это лишь малая часть того, что грозит человеку, чрезмерно увлекающемуся соленой пищей. Проблема в том, что подобная продукций стимулирует размножение иммунных клеток, которые блокируют производство окиси азота жизненно важной молекулы, ответственной за здоровье мозга и сердца, о чем говорится в статье Nature Neuroscience.

«Полученные нами данные откровенно демонстрируют факт того, что наиболее важная роль кишечника это то, как он работает совместно с мозгом. Нам удалось отыскать очередной пример того, что пища оказывает на наше поведение и здоровье чрезвычайное влияние. В частности, мы узнали, что увлечение солью может приводить к развитию слабоумия», - заявил глава исследовательской группы Джузеппе Фарако.

В последние годы медики и биологи со всего мира начали обращать свое внимание на то, что употребление соли в больших количествах заметно увеличивает вероятность развития болезни сердца и сосудов, а также развития в человеческом мозгу деменции.

Фарако вместе с коллегами утверждает, что никто и не сомневался, но сам механизм воздействия на головной мозг соли оставался загадкой для ученых всего мира. Проблема дополнительно заключалась в том, что человек, как и прочие всеядные, не может отказаться от соли полностью, ведь в ней содержатся полезные вещества, вроде натрия и хлора.

В результате исследователи установили, что соль в больших количествах резко снижает приток крови к мозгу, ускоряет старение и общее «изнашивание» организма, а потому следует употреблять ее в строго нормированных количествах, ни в коем случае не перебарщивая.

Николай Офицеров