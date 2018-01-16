Уфологи: Пришельцы используют «новую энергию», которая может изменить будущее

Один из ведущих исследователей НЛО в мире Ян Харзан сделал сенсационное заявление. Эксперт заявил, что пришельцы являются реальными и используют чрезвычайно передовые технологии, которые могли бы привести к прорыву в производстве энергии на Земле.

Светлана Славянская

Ян Харзан является исполнительным директором Mutual UFO Network (MUFON), крупнейшей в мире организации, занимающейся изучением НЛО и пришельцами. Специалист заявил, что за последние 50 лет его организация доказала, что летающие тарелки действительно существуют. Организация исследует феномен НЛО с 1969 года и до настоящего времени в MUFON проанализировали более 100 000 случаев НЛО.Более того, Ян Харзан утверждает, что НЛО работают на основе «новой энергии», которая не требует затрат на производство. Согласно теории уфологов, пришельцы вырабатывают топливо для своих летающих аппаратов на регенеративной энергии.