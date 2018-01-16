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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Видеоролик с НЛО в Шотландии шокировал пользователей Сети

Видеоролик с НЛО в Шотландии шокировал пользователей Сети

Сегодня, 09:08
На территории Шотландии в южной части города Глазко местные жители стали очевидцами необъяснимого яркого объекта в небе. Видеоролик с НЛО попал в Сеть и шокировал многих интернет-пользователей.

Видеоролик с НЛО в Шотландии шокировал пользователей Сети

 

Житель Шотландии Ян Эндрю в своем аккаунте в соцсети Twitter поделился необычным событием, которое произошло в начале текущего года. Сообщается, что странный НЛО был замечен 8 января в 06.35 утра по местному времени. На видео можно заметить, как над Глазго парит флуоресцентный объект. Ян Эндрю сообщил, что считает объект настоящим внеземным НЛО.


Очевидцы также утверждают, что летающий объект менял свой цвет и оставался в небе более часа. Свидетели события сразу же отвергли возможность того, что это может быть беспилотник. Пользователи Сети были шокированы увиденным, однако многие люди не были уверены, что видео реальные доказательства существования инопланетной жизни.
Светлана Славянская
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