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| | Психологи поведали, когда лучше убирать новогодние ели

Психологи поведали, когда лучше убирать новогодние ели

Сегодня, 08:45
Специалисты в области психологии поведали о том, в какой период лучше всего избавляться от новогодней ели. По советам экспертов, от рождественской ели следует избавляться в первые рабочие дни после новогодних торжеств.

Психологи поведали, когда лучше убирать новогодние ели

 

Психологи отметили, что если избавиться от ёлки в первый день, когда люди выходят на работу после всех новогодних пиршеств, то это изменение благотворно скажется на общей работоспособности и поможет укрепить позитивный рабочий настрой. Также специалисты отметили, что школьники лучше настроятся на учёбу, если в их доме рождественская ель исчезнет сразу же после зимних каникул, когда все ученики возвращаются в школу.

Отметим, эксперты также напомнили о важности соблюдения устоявшихся традиций и обычаев, по которым рождественскую ель убирали всегда сразу по прошествии Старого Нового года. Стоит добавить, что в Москве многочисленные новогодние подсветки на улицах города будут убраны лишь в конце февраля.
Александр Вест
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