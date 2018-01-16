Эксперты: Декабрь стал самым тёмным месяцем за всю историю Москвы

Эксперты в области метеорологических наблюдений подвели итоги ушедшего 2017 года, которые показали, что декабрь стал самым тёмным месяцем за всю историю Москвы. Впервые за всю историю солнце ни разу не выглянуло из-за облаков.

Александр Вест

Специалисты, занимающиеся фиксацией метеорологических явлений, заявили о том, что в декабре прошлого года в столице России солнце ни разу не было видно над горизонтом, будучи открытым от облаков. По данным, собранным синоптиками, занимающихся сбором подобных данных, в среднем на каждый декабрь выпадает лишь 18 часов, когда солнце можно увидеть не закрытым от облаков над горизонтом.Стоит отметить, что до этого самый тёмный декабрь выдался на 2000 год, когда небесное светило порадовало своим открытым видом жителей столицы всего тремя часами пребывания над горизонтом за весь месяц.