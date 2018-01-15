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| | Google профинансировал создание универсальной вакцины против гриппа

Google профинансировал создание универсальной вакцины против гриппа

Вчера, 20:57
Компания Google осуществила финансовое вложение в размере 20 млн фунтов в разработку вакцины от гриппа, имеющей универсальные свойства против разных штаммов вируса. Разработчики надеются снизить риск заражения людей гриппом, по крайней мере, на 50%.

Google профинансировал создание универсальной вакцины против гриппа

 

Стартап Vaccitech, основанный Оксфорде, к концу следующего года предполагает закончить испытания прививки, которая избавит от необходимости подбирать вариант вакцины для каждого штамма вируса гриппа. В наилучшем варианте, на который рассчитывают ученые, от простуды будут защищены 70-80% провакцинировавшихся, в противном случае результаты будут ниже. Для этого проекта было привлечено финансирование в размере 20 млн фунтов от Google, которого должно хватить до 2019 года.

На сегодняшний момент идет второй год испытаний, который должен стать последним. В процессе задействованы свыше двух тысяч человек. Окончательный результат связанный с испытанием универсальной вакцины определит то, возможно заключения договора с компанией, производящей вакцины от гриппа.
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