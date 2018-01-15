Ученые из российского ядерного института предложили новый материал для ядерных реакторов

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» выяснили, как можно повысить безопасность ядерных реакторов. Для этого ученые предлагают использовать изотопомодифицированный молибден вместо циркониевых сплавов.

Виктория Озерова

Эксперты «МИФИ» изучили возможность использования молибдена для оболочки некоторых составляющих ядерных реакторов. На данный момент большинство предприятий РФ используют для твэлов циркониевые сплавы, поскольку они имеют высокую стойкость к коррозии и низкое тепловое сечением захвата нейтронов. При этом такие оболочки имеют большой недостаток – они ускоряют регрессию покрытия стержней топлива. Именно это, по мнению экспертов, привело к аварии на японской АЭС «Фукусима.На данный момент ученые пытаются спроектировать разделительную установку для масштабного произведения изотопомодифицированного молибдена при помощи уже существующего способа.