Создан робот для выращивания внутренних органов человека

Американские ученые из Бостонской лечебницы создали робота, предназначенного для выращивания внутренних органов человека. На данный момент специалисты провели первый этап испытаний на животных, который привел к хорошим результатам.

Домбровский Сергей

Экспертам удалось воспроизвести часть пищевода в искусственной среде, и она отлично прижилась. В скором времени ученые планируют отказаться от пересадки донорских внутренних органов и выполнения хирургических операций. Если финальная стадия эксперимента завершиться удачно, то врачи смогут избавлять людей от сложнейших недугов желудочно-кишечного тракта, прилагая к этому процессу минимальные усилия. Положительным моментом является высокая скорость замены поврежденных внутренних органов при применении новой методики.Первый этап тестирования прошел на животных. Возможности робота необходимо проверить на людях, если результаты окажутся подобными предыдущим, то можно говорить о начале новой эры в медицине, когда современные технологии постепенно вытеснят людей из этой сферы.