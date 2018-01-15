Ученые: У серфингистов в три раза чаще встречаются супербактерии в кишечнике

Ученные из Британии определили, что у серфингистов в три раза чаще выявляют в полости кишечника супербактерии, устойчивые в антибиотикам. Считается, что часть патогенных микроорганизмов проглатывает спортсмен вместе с морской водой.

Как выяснили ученые-исследователи из Британии, несмотря на разноплановый благоприятный эффект, который оказывает на человека занятие серфингом, именно у серфингистов в кишечнике выявлены устойчивые к антибиотикам культуры бактерий. Для того, чтобы избежать развития опасных заболеваний, специалисты советуют ВОЗ осуществить ряд мер по защите здоровья людей.Благодаря исследованию, выявлен такой путь передачи вредных для человека микроорганизмов, как передача их через воду в бассейне или прибрежные морские воды, в которых купаются и плавают отдыхающие. Серфингисты, составляют наибольшую группу риска подверженности тяжелым заболеваниям, ведь в 10 раз больше проглатывают воды, в которой могут находиться патогенные микробы.Ученые полагают, что вода может быть заражена из-за сточных вод с ферм и больниц, и это необходимо учитывать ВОЗ при разработке будущей стратегии защиты здоровья человека.