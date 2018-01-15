Исследователи рассказали, насколько вредно ребенку ползать по полу

Ученые из США и Финляндии провели эксперимент с целью определения вредного влияния пыли на организм детей. Для этого они создали робота-ребенка из фольги, оснащенного специальными датчиками и заставили его ползать по полу.

Домбровский Сергей

Исследование разделили на три стадии, на первой механизм просто передвигался без активных действий руками. На второй он начал использовать все свои конечности, дабы поднять вверх максимальное количество пыли. Человек в это время тоже ходил по ковру. На третьем этапе взрослые покидали комнату, а робот-ребенок останавливался. В результате пыль оседала, а ученые фиксировали данные по завершении каждой стадии эксперимента.По словам специалистов, при пересчете на массу, в легкие ребенка попадает вредных микрочастичек в четыре раза больше, нежели взрослому человеку. Количество пыли зависит от коврового покрытия. Если ворс длинный, то микробов больше и наоборот. По мнению экспертов, в итоге из-за повышенного числа поглощаемой детьми пыли у них может развиться аллергия.