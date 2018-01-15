Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Исследователи рассказали, насколько вредно ребенку ползать по полу

Исследователи рассказали, насколько вредно ребенку ползать по полу

Вчера, 20:34
Ученые из США и Финляндии провели эксперимент с целью определения вредного влияния пыли на организм детей. Для этого они создали робота-ребенка из фольги, оснащенного специальными датчиками и заставили его ползать по полу.

Исследователи рассказали, насколько вредно ребенку ползать по полу

 

Исследование разделили на три стадии, на первой механизм просто передвигался без активных действий руками. На второй он начал использовать все свои конечности, дабы поднять вверх максимальное количество пыли. Человек в это время тоже ходил по ковру. На третьем этапе взрослые покидали комнату, а робот-ребенок останавливался. В результате пыль оседала, а ученые фиксировали данные по завершении каждой стадии эксперимента.


По словам специалистов, при пересчете на массу, в легкие ребенка попадает вредных микрочастичек в четыре раза больше, нежели взрослому человеку. Количество пыли зависит от коврового покрытия. Если ворс длинный, то микробов больше и наоборот. По мнению экспертов, в итоге из-за повышенного числа поглощаемой детьми пыли у них может развиться аллергия.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Уличная пыль разрушает легкие и сердце‍ человека
Уличная пыль разрушает легкие и сердце‍ человека

Финские врачи заявили об опасности уличной пыли, которой с приходом весны становится все больше. В основном они отмечают, что уличная пыль может "убить" легкие

Ученые: В домашней пыли нашли 9000 видов микробов
Ученые: В домашней пыли нашли 9000 видов микробов

Ученые из университета в Колорадо выяснили, что в домашней пыли находятся более 9000 микробов: это около 7000 различных бактерий, и более 2000 видов грибка. Их

Донецкие ученые нашли применение угольной пыли
Донецкие ученые нашли применение угольной пыли

В Донецке создали установку, которая способна из угольной пыли делать брикеты. Последние можно использовать как топливо.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости