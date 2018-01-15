За гранью понимания: Искусственный интеллект читает качественнее человека

Искусственный интеллект в настоящее время развивается семимильными шагами. Разработки, создаваемые теми или иными учёными, поражают. Не раз уже многие эксперты предсказывали, что ИИ будет превосходить человека в далёком будущем абсолютно во всём, вследствие чего людям в этом мире просто в буквальном смысле не останется места.

Роботы, запрограммированные на соблюдение определённых правил, обнаружат, что есть те, кто их выполняет не всегда, и посчитают, что такие существа просто не нужны. Некоторые специалисты предупреждают, что следует ограничивать развитие искусственного интеллекта, чтобы люди имели некоторое превосходство над ним. Однако другие успокаивают, что до этого ещё очень и очень далеко, а роботы способны просто облегчить жизнь человека в некоторых сферах деятельности.Что можно сказать об очередной разработке? Инновация предполагает алгоритм, который научил компьютер быстрее понимать прочитанное, чем человек. Это особая модель искусственного интеллекта, которую проверяли, задавая её более 100 тысяч вопросов из совершенно разных источников. Она была разработана сразу в двух вариантах – компанией Alibaba Group и Microsoft.

Ирина Летинская

Первый вариант считается более совершенным, поскольку анализ понимания текста оказался на доли процента выше. С другой стороны, у человека результаты текста получились ещё ниже. Предполагается, что новая разработка должна помочь людям получать ответы на вопросы быстрее, чем если они наберут запрос в поисковике, причём во много раз точнее консультации с живым экспертом в той или иной области. Алгоритм легко обработал более, чем 500 статей из Википедии. По словам Луо Си, главного научного сотрудника из исследовательского института при Alibaba Group, эту технологию можно будет применить в самых разных сферах, теоретически даже, чтобы диагностировать какую-то болезнь или подобрать лекарство.Ранее также стало известно о том, что Илон Маск совместно с OpenAI работают над созданием искусственного интеллекта, который никогда не станет угрозой для человечества. Такой робот будет вести себя дружественно и понимающе по отношению к людям. В настоящее время ведётся активная разработка, причём авторы подчёркивают, что цель их действий ни в коем случае не коммерческая.