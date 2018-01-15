НЛО пролетел в прямом эфире новостей: Что делают пришельцы в РФ и США?

В прямом эфире жители США наблюдали НЛО.

На экране, установленном за спинами ведущих вечерних новостей канала KOIN6, телезрители могли видеть изображение ночного Портленда в прямом эфире. Пока ведущие вели обсуждение последних новостей, в темном небе на большом экране появились два светящихся объекта, вызвавшие массу споров среди наблюдателей.Шокированные граждане начали немедленно звонить в студию, чтобы сообщить ведущим, что позади них только что просматривались пролетающие над городом неизвестные летательные аппараты. Но их оппоненты утверждали, что это - не что иное, как свет фар от автомобиля, причудливым образом осветивший небосклон. Уфологи приняли сторону первых, и заявили, что траектория движения объектов менялась совершенно типично для НЛО.

Вести о посещении Земли инопланетянами каждый раз воспринимаются весьма скептически многими. Например, на днях на YouTube был размещен видеоролик, на котором запечатлен светящийся шарообразный объект в ореоле огоньков, зависший над Кремлем. Некоторые, юмористически настроенные, граждане даже предположили, что пришельцы решили начать переговоры с отечественными чиновниками.В кадре оказались также Новоспасский мужской монастырь, Дом музыки несколько высоток, расположенных поблизости. Подлинность видеозаписи также была поставлена под сомнение.

До этого издание «Российский диалог» сообщало о том, что громадный объект был замечен взлетающим с Луны. Очевидец события Мэтт Беланд решил в первый день наступившего года сфотографировать необычайно яркую, по его мнению, Луну. Неожиданно в процессе съемки от поверхности спутника отделился светящийся объект гигантских размеров и стал подниматься вверх. Выложенную в Сеть запись обсудило множество пользователей, некоторые из них иронично заметили, что пришельцам, видимо, было не очень комфортно на Луне и они решили оттуда улететь.Но если основная масса случаев наблюдения НЛО не вызывает доверия, хотя бы потому, что не имеет доказательств, то события, произошедшие недавно в Судане, были подтверждены военными, что заставляет всерьез задуматься об их реальности. С одной из главных военных баз, расположенных в Омдурмане, наблюдали неизвестный летательный аппарат неземного происхождения, окруженный зеленым свечением.