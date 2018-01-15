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| | Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови

Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови

Вчера, 16:31
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии совершили прорыв, разработав новейший метод, который определяет эффективность лечения рака крови.

Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови

 

Как стало известно журналистам «ВладТайм», данному открытию предшествовала другая «находка» учёных. Согласно ей, у пациентов с увеличенным покоем цикла кровяных клеток намного чаще отмечается сопротивление лечению азацитидином (AZA). Миелодиспластический синдром возможно излечить путём пересадки костного мозга, но болезнь зачастую встречается у пожилых людей, которые критически переносят операцию.

В то же время половина пациентов не реагируют на AZA, но обнаружить это можно спустя 6 месяцев после начала лечения. Это поздно, поскольку заболевание может перерасти в лейкемию с неутешительными прогнозами. Тест под названием AZA-MS использует метод масс-спектрометрии для измерения различных форм AZA внутри клеток крови, которые есть в ДНК и РНК. Таким образом, если врачи обнаруживают увеличенный покой цикла, это означает, что азацитидин пациенту не поможет.

Учёные уверены в успехе теста так же, как и большинство больниц и фармакологических компаний Австралии, которые – в случае позитивных результатов – будут продвигать метод в другие страны.
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