Учёные определили, почему некоторые люди не могут похудеть

Ученые решили выяснить, почему же некоторым людям так сложно похудеть. Теперь у всех тех, кто постоянно обвиняли в этом сторонние факторы, появилось оправдание, ведь виноват в этом организм индивида, который уверен в том, что его пытаются убить.

Ученые из Бонна, Германия, заявили, что им удалось выяснить, что некоторые люди худеют благодаря невероятным усилиям и испытывают при этом страдания, как физические, так и моральные. По словам исследователей, в этот момент в организме срабатывает ряд защитных функций. В первую очередь, речь идет о резком сокращении потребляемых жиров и углеводов.

Когда это происходит, то организм реагирует на это сродни попаданию в него серьезного инфекционного заболевания, потому к делу подключается также и иммунная система, которая пытается оказывать борьбу. Ученые отмечают, что следует выбирать определенный тип питания и придерживаться его в последующем. С помощью этого возможно с легкостью перепрограммировать отдельные участки генетического ряда.

Переход на здоровое питание организмом изначально будет воспринят как острый стресс и угроза, однако впоследствии подобные параметры изменятся. Специалисты заявили, что при подборе диеты жизненно важно сделать все необходимые анализы и проконсультироваться с врачом, который знает, что каждый тип здорового питания должен подбираться, исходя из особенностей организма.

Николай Офицеров