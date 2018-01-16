Ученые рассказали, как лайки в соцсетях разрушают отношения

Знаменитый британский психолог Мартин Графф из университета Уэльса заявил о том, что им было проведено исследование относительно того, какие негативные последствия могут быть для романтических отношений у обычных лайков. Специалист назвал несколько наиболее распространенных так называемых микро-измен, что происходят в социальных сетях.

Как микро-измену чаще всего описывают «серую зону», которая лежит между обычной дружбой и полноценной изменой своему партнеру. В словаре современных выражений данный термин описывается, как измена, но только «на чуть-чуть». Графф решил объяснить, какие именно действия можно расценивать, как микро-измену в социальной сети.

«Это может быть что-то очень даже простое. К примеру, регулярные лайки чьих-то постов или же комментариев страницы», - заявил ученый.

Среди примеров также можно назвать регулярные просмотры страниц бывших партнеров, а также привычка слать тому, кто не является вашим партнером, эмодзи в виде сердец, цветов.

«С точки зрения истории человеческого общения и отношений, подобное можно рассматривать, как нечто совершенно новое. Исследования четко показывают, что по мере того, как люди стали прибегать к общению в социальных сетях, это стало на регулярной основе сопровождаться большим количеством ссор и разрывов романтических отношений», - утверждает Графф.

Николай Офицеров