Ученые обнаружили связь с силой веры человека и количеством его болезней

Ученые из издания Scientific Study of Religion доказали некоторую зависимость состояния здоровья человека от силы его веры в религию.

Новые исследования были опубликованы совсем недавно. Ученые провели эксперимент, в ходе которого были опрошены люди разных религий. У них спрашивали о силе веры в Бога, об их желаниях, ожиданиях и настрое.Результаты исследований были сопоставлены с данными медицинского обследования респондентов и оказались весьма ожидаемыми, но при этом очень интересными.По данным ученых, большинство жителей, у которых в той или иной степени есть какие-то проблемы или сложности с религией, с их верой в Бога, также имеют трудности с состоянием своего здоровья. Практически, люди, которые слишком сильно зависят от религии, более склоны к ухудшению здоровья на эмоциональной почве. Каждая их проблема или неудача воспринимается более серьезно. Они пытаются найти спасение в вере или наоборот, винят ее. При этом такие люди слишком сильно переживают и меньше времени тратят на решение проблем.Ученые сделали несколько выводов. Во-первых, людям стоит понять, что вера не всегда полезна для них. Иногда она может отрицательно влиять не только на настроение, но и на физическое здоровье. Во-вторых, чем сильнее человек пытается бороться со своими внутренними переживаниями, ведет духовную «войну», ищет причины, а не решение, тем сильнее может ухудшаться психологический и физический аспект его здоровья.