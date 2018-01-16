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| | Ученые обнаружили связь с силой веры человека и количеством его болезней

Ученые обнаружили связь с силой веры человека и количеством его болезней

Сегодня, 07:40
Ученые из издания Scientific Study of Religion доказали некоторую зависимость состояния здоровья человека от силы его веры в религию.

Ученые обнаружили связь с силой веры человека и количеством его болезней

 

Новые исследования были опубликованы совсем недавно. Ученые провели эксперимент, в ходе которого были опрошены люди разных религий. У них спрашивали о силе веры в Бога, об их желаниях, ожиданиях и настрое.

Результаты исследований были сопоставлены с данными медицинского обследования респондентов и оказались весьма ожидаемыми, но при этом очень интересными.

По данным ученых, большинство жителей, у которых в той или иной степени есть какие-то проблемы или сложности с религией, с их верой в Бога, также имеют трудности с состоянием своего здоровья. Практически, люди, которые слишком сильно зависят от религии, более склоны к ухудшению здоровья на эмоциональной почве. Каждая их проблема или неудача воспринимается более серьезно. Они пытаются найти спасение в вере или наоборот, винят ее. При этом такие люди слишком сильно переживают и меньше времени тратят на решение проблем.

Ученые сделали несколько выводов. Во-первых, людям стоит понять, что вера не всегда полезна для них. Иногда она может отрицательно влиять не только на настроение, но и на физическое здоровье. Во-вторых, чем сильнее человек пытается бороться со своими внутренними переживаниями, ведет духовную «войну», ищет причины, а не решение, тем сильнее может ухудшаться психологический и физический аспект его здоровья.
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