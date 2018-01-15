Эксперты составили список самых полезных овощей

Американские эксперты изучили воздействие овощей на организм человека и составили список самых полезных. В него вошли: морковь, брокколи, помидоры, болгарский перец, капуста, баклажан и кабачок.

Домбровский Сергей

По словам ученых, введение этих продуктов в ежедневный рацион существенно увеличит продолжительность жизни человека. Каждый из вышеперечисленных овощей обладает всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, дабы удовлетворить потребности организма в питательных веществах. В моркови содержится значительное количество ретинола. Это вещество положительно воздействует на зрение. Его недостаток отрицательно сказывается на развитие подростков, у них может замедлиться рост.В броколлли находится калий и кальций. Болгарский перец содержит витамин С, необходимый для качественного усваивания белков. Капуста защищает от радиации. Баклажаны обеспечат организм достаточным количеством клетчатки, что положительно отразится на сердечно-сосудистой системе человека. Кабачок предотвратит возникновение рака простаты. Ученые рекомендуют приобретать только полностью созревшие овощи. Лучше всего иметь подсобное хозяйство и самостоятельно выращивать их на земельном участке.