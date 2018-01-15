Агрессия и начало необратимых процессов: Организм человека не различает фаст-фуд и инфекцию

Негативный эффект продолжает сохраняться даже после окончания потребления вредной еды.





Ученые из Германии провели исследование, доказывающее, что потребление фаст-фуда негативно сказывается на иммунной системе организма. Вредная еда способна изменить иммунитет, а также вызывать агрессию. Ученые из Германии провели исследование, доказывающее, что потребление фаст-фуда негативно сказывается на иммунной системе организма. Вредная еда способна изменить иммунитет, а также вызывать агрессию.





Для эксперимента биологам понадобились лабораторные мыши, которых посадили на, так называемую, «западную диету». Грызунов в течение месяца кормили жирной и вредной едой, содержащей высокий уровень сахара, и почти не имеющей в своем составе клетчатки.





В результате исследования выяснилось, что у мышей иммунная система стала гиперактивной. В их крови обнаружили повышенное содержание гранулоцитов и моноцитов. В организме всех грызунов выявили также воспалительные процессы, схожие с заражением опасными бактериями.





По словам ученых, иммунная система воспринимает фаст-фуд, как врага и начинает работать в усиленном режиме, чтобы защитить организм от его влияния. Гиперактивность иммунитета привела к изменению белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, эти иммунные клетки становились более агрессивными, и в последствии практически переставали отличать вредные вещества от полезных. По словам ученых, иммунная система воспринимает фаст-фуд, как врага и начинает работать в усиленном режиме, чтобы защитить организм от его влияния. Гиперактивность иммунитета привела к изменению белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, эти иммунные клетки становились более агрессивными, и в последствии практически переставали отличать вредные вещества от полезных.





Через месяц ученые перевели подопытных мышей на здоровое питание. В течение четырех недель грызунам давали только полезную и здоровую еду. Анализ показал, что здоровый рацион помог избавиться от воспалительного процесса в организме, но большинство иммунных клеток все еще оставались агрессивными и уничтожали даже полезные для организма вещества. По словам биологов, в костном мозге произошло перепрограммирование. Иммунитет запоминает активную защиту от инфекции или вражеских веществ, чтобы всегда быть готовым в случае «новой атаки». Справиться с такой генетической памятью организму очень сложно.





Ученые не перестают напоминать и приводить доказательства негативного влияния вредной пищи на организм. Эксперимент с мышами показал, что ранее вред жирной пищи был слишком недооценен. Специалисты напоминают также, что за последние сто лет средняя продолжительность жизни существенно сократилась, и калорийная еда сыграла в этом не последнюю роль. Ученые советуют как можно больше распространять информацию о влиянии фаст-фуда, начиная со школьников. Ученые не перестают напоминать и приводить доказательства негативного влияния вредной пищи на организм. Эксперимент с мышами показал, что ранее вред жирной пищи был слишком недооценен. Специалисты напоминают также, что за последние сто лет средняя продолжительность жизни существенно сократилась, и калорийная еда сыграла в этом не последнюю роль. Ученые советуют как можно больше распространять информацию о влиянии фаст-фуда, начиная со школьников.

Ольга Майская